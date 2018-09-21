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Sosyal medyanın yeni fenomeni: Gezgin köpek Aspen

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Kayak, trekking ve yüzme gibi pek çok spor yapan 'Aspen' isimli köpek muhtemelen sizden daha çok tatil yapıyor.

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    Kayak, trekking ve yüzme gibi pek çok spor yapan 'Aspen' isimli köpek muhtemelen sizden daha çok tatil yapıyor.
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    ABD’nin Colorado şehrinde yaşayan Aspen'in profesyonel fotoğrafçı olan sahibi Hunter Lawrance, Golden Retriever cinsi olan köpeği bir an olsun yanından ayırmıyor.
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    Golden Retriever cinsi Aspen, köpeklerin seyahatlerde de insanların en iyi dostu olduğunu kanıtlıyor.
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    Aspen’in en büyük keyfinin yolculuk yapmak olduğunu belirten sahibi, Aspen ile yaptığı seyahatleri sosyal medya hesabından paylaşınca sevimli köpek tabiri caizse bir sosyal medya fenomenine dönüştü.
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    İşte Hunter'ın 6 haftalıkken sahiplendiği Hunter'ın on binlerce kişi tarafından beğenilen tatil fotoğrafları...
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