Ülkelerin şaşırtıcı görgü kuralları

KAFAYA DOKUNMAYIN

Tayland ve Malezya gibi güneydoğu Asya ülkelerinde kişilere dokunurken dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor. Kuala Lumpur’da kafa vücudun en kutsal parçası olarak görülüyor ve birinin kafasına dokunmak ya da üzerinden bir şey geçirmek kabalık olarak algılanıyor.

Bu, küçük çocukların saçını okşamak gibi gayri resmi durumlar için de mevcut. Aynı şey Tayland için de geçerli; baş ruhun oturduğu yer olarak görülüyor. Bu inancın kaynağında ise Budizm var.