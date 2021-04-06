Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları

Paraşüt tutkunlarından Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi de etkinliğe katılanlara hava durumu hakkında destek olduklarını söyledi.

Kentin yamaç paraşütü için zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu anlatan Çelebi, "Bölgenin meteorolojik olarak uygun olan alanlarını birlikte değerlendiriyoruz. Yamaç paraşütü için çok güzel yerler var. Özellikle termikler çok kuvvetli. Bu durum hem dikkatli olmamızı gerektiriyor hem de Akdamar Adası gibi bir değeri metrelerce yükseklikte görmemize olanak sağlıyor" ifadelerini kullandı.