Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları

Eşsiz manzarası, yemyeşil doğası ve masmavi sularıyla öne çıkan Van Gölü kıyısındaki koylar, son zamanlarda gökyüzünde süzülmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı 06.04.2021 - 17:21

Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları - 1

Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü özelliğine sahip Van Gölü'nün eşsiz güzellikteki koyları, yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

TÜRKİYE'DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPILAN YERLER

Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları - 2

El değmemiş doğal güzellikleri, yemyeşil doğası, masmavi suyu ile Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Van Gölü, doğal parkurları ve keşfedilmeyi bekleyen bakir alanlarıyla doğa tutkunlarını cezbediyor.

Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları - 3

Van Gölü kıyısındaki Artos Dağı'nın etekleri ile Göründü, Ayanıs, Altınsaç ve İnköyü koylarına gelen yamaç paraşütçüleri, Akdamar Adası, Süphan Dağı ile Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde farklı bir uçuş deneyimi yaşıyor.

Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları - 4

İniş yapılan zeminin doğal çimle kaplı olması ve rüzgarın elverişli olmasını fırsat bilen adrenalin tutkunları, yüzlerce metre yükseklikte güzel manzaranın tadını çıkarıyor.

Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları - 5

Türk Hava Kurumu Van Şubesi'nce düzenlenen etkinliğe katılan 35 paraşütçü, Artos Dağı eteklerinden havalanarak Van semalarını renklendirdi.

Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları - 6

"BÖLGENİN COĞRAFYASI YAMAÇ PARAŞÜTÜ İÇİN ÇOK UYGUN"

Sportif Havacılık Kulübü Başkanı İlhan Gezgen, Van Gölü koylarında yamaç paraşütü için çok uygun parkurların olduğunu söyledi.

Doğa harikası bölgenin paraşüt tutkunlarını cezbettiğini anlatan Gezgen, şunları kaydetti:

"18 yıldır profesyonel olarak yamaç paraşütü yapıyorum. Van Gölü kıyılarında bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Van Gölü'nün masmavi suyu üzerinde gerçekleştirdiğimiz uçuşlar, çok keyifli. Görsel şölen sunuyor. Farklı illerden birçok pilot arkadaşımız uçmak için buraya geliyor. Bu da Van'ın tanıtımına önemli katkı sunuyor. Yamaç tutkunu herkesi Van'a bekliyoruz"

Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları - 7

Paraşüt tutkunlarından Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi de etkinliğe katılanlara hava durumu hakkında destek olduklarını söyledi.

Kentin yamaç paraşütü için zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu anlatan Çelebi, "Bölgenin meteorolojik olarak uygun olan alanlarını birlikte değerlendiriyoruz. Yamaç paraşütü için çok güzel yerler var. Özellikle termikler çok kuvvetli. Bu durum hem dikkatli olmamızı gerektiriyor hem de Akdamar Adası gibi bir değeri metrelerce yükseklikte görmemize olanak sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları - 8

"AKDAMAR ADASI'NA KARŞI UÇMAK ÇOK EĞLENCELİ"

Bir yıldır profesyonel olarak yamaç paraşütü yaptığını belirten Betül Yakmaz ise "Bir kadın olarak bu sporu yaptığım için çok mutluyum. Özellikle Van Gölü ve Akdamar Adası'na karşı uçmak çok eğlenceliydi. Herkesi buraya, davet ediyoruz. Van Gölü semalarında bu sporu yapmak bir ayrıcalık" şeklinde konuştu.

Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları - 9
Furkan Barıç da "Yüzlerce metre yükseklikte, karşımızda göl müthiş manzara sunuyor. Bu manzara eşliğinde uçmak harika bir duygu" dedi.
Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları - 10
Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları - 11
Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları - 12
Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları - 13
Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları - 14
Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi: Van Gölü koyları - 15

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