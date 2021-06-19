0-0'lık 'galibiyet' İskoçları sokağa döktü

EURO 2020'de dün akşam Wembley'de oynanan grup maçında İskoçya ile İngiltere karşı karşıya geldi. 0-0'lık beraberliğin ardından Londra sokaklarında galibiyeti kutlayan İskoçlardan 26'sı taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
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Reuters 19.06.2021 - 11:19
GOL SESİ ÇIKMADI
EURO 2020'de grup maçları devam ederken, İngiltere'de Wembley Stadı'nda oynanan maçta İngiltere ve İskoçya karşı karşıya geldi.
Mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.
BİNLERCE İSKOÇ LONDRA SOKAKLARINDA
0-0'lık beraberliğin ardından binlerce İskoç Londra'da Leicester Meydanı'nda kutlama için bir araya geldi.
POLİS MÜDAHALESİ
İngiliz polisinin meydanı terk etmeleri konusunda uyarıları sonuç vermeyince İskoç taraftarlara müdahale edildi.
26 KİŞİ GÖZALTINDA
Meşalelerle kutlama yapan İskoç taraftarlardan 26'sı taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
"0-0'LIK GALİBİYET"
İskoçların kutlaması, İngiliz basınında alay konusu olurken, Daily Mail yaşanları aktarırken 'İskoçya'nın 0-0'lık galibiyeti' ifadesini kullandı.
Ayrıca İskoçların sosyal mesafeye uymadığına da dikkat çekildi.
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