0-0'lık 'galibiyet' İskoçları sokağa döktü

EURO 2020'de dün akşam Wembley'de oynanan grup maçında İskoçya ile İngiltere karşı karşıya geldi. 0-0'lık beraberliğin ardından Londra sokaklarında galibiyeti kutlayan İskoçlardan 26'sı taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Reuters 19.06.2021 - 11:19

0-0'lık 'galibiyet' İskoçları sokağa döktü - 1

GOL SESİ ÇIKMADI

EURO 2020'de grup maçları devam ederken, İngiltere'de Wembley Stadı'nda oynanan maçta İngiltere ve İskoçya karşı karşıya geldi. 

Mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi. 

0-0'lık 'galibiyet' İskoçları sokağa döktü - 2

BİNLERCE İSKOÇ LONDRA SOKAKLARINDA

0-0'lık beraberliğin ardından binlerce İskoç Londra'da Leicester Meydanı'nda kutlama için bir araya geldi.
0-0'lık 'galibiyet' İskoçları sokağa döktü - 3

POLİS MÜDAHALESİ

İngiliz polisinin meydanı terk etmeleri konusunda uyarıları sonuç vermeyince İskoç taraftarlara müdahale edildi.
0-0'lık 'galibiyet' İskoçları sokağa döktü - 4

26 KİŞİ GÖZALTINDA

Meşalelerle kutlama yapan İskoç taraftarlardan 26'sı taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
0-0'lık 'galibiyet' İskoçları sokağa döktü - 5

"0-0'LIK GALİBİYET"

İskoçların kutlaması, İngiliz basınında alay konusu olurken, Daily Mail yaşanları aktarırken 'İskoçya'nın 0-0'lık galibiyeti' ifadesini kullandı.
0-0'lık 'galibiyet' İskoçları sokağa döktü - 6
Ayrıca İskoçların sosyal mesafeye uymadığına da dikkat çekildi.
0-0'lık 'galibiyet' İskoçları sokağa döktü - 7
0-0'lık 'galibiyet' İskoçları sokağa döktü - 8
0-0'lık 'galibiyet' İskoçları sokağa döktü - 9

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