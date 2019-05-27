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2019 Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (1 Haziran 2019 Tottenham Liverpool)

ntv.com.tr

2019 Şampiyonlar Ligi Finali, 1 Haziran Cumartesi günü İspanya'nın Madrid kentinde oynanacak. İngiliz ekipleri Tottenham ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olmak için karşı karşıya gelecek. Peki Tottenham Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

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    DEVLER LİGİ'NDE İNGİLİZ FİNALİ

    DEVLER LİGİ'NDE İNGİLİZ FİNALİ

    2018-19 Şampiyonlar Ligi Finali'nde iki İngiliz ekibi Madrid'de karşı karşıya gelecek. 

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    MUCİZELERLE FİNALE GELDİLER

    MUCİZELERLE FİNALE GELDİLER
    Yarı finalde Barcelona'yı eleyen Liverpool, Ajax'ı kupa dışına iten Tottenham ile kozlarını paylaşacak.
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    TOTTENHAM LİVERPOOL FİNALİ HANGİ KANALDA?

    TOTTENHAM LİVERPOOL FİNALİ HANGİ KANALDA?
    Futbolseverler, Tottenham Liverpool 2019 Şampiyonlar Ligi Final maçını Türkiye Saati ile 22.00'dan itibaren beIN Sports kanalından canlı yayınla izleyebilecek.
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