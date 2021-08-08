2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı)

Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan ve 23 Temmuz'da başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Tokyo'da 13 madalya kazanan Türkiye, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki rekorunu da kırmış oldu. İşte Türkiye'nin Tokyo 2020 karnesi ve kapanış töreninden fotoğraflar...

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 08.08.2021 - 16:50

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 1

Olimpiyat Stadı'nda Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleşen törende tüm ülkelerin bayrakları sporcuları tarafından saha ortasına getirildi. Türk bayrağını oyunlarda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli taşıdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 2

Daha sonra, müsabakaları bittikten sonra Tokyo'dan ayrılmayan sporcular sahaya çıkarak kapanış törenine katıldı. Japon şarkıcı Milet'in minik bir konser verdiği tören, müzik, dans, sahne ve havai fişek gösterileriyle devam etti. Tokyo'da görev yapan gönüllülere de plaket takdim edildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 3

2024'TE PARİS'TE

Olimpiyat bayrağı, oyunlar 2024'te Paris'te düzenleneceği için Fransa'ya teslim edildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 4

Tokyo Valisi Yuriko Koike olimpiyat bayrağını Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'e verdi. Bach ise bayrağı 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'in belediye başkanı Anne Hidalgo'ya devretti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 5

Devir töreninden sonra Fransa'nın milli marşı çalındı ve Paris'in tanıtımı stadın ekranlarına yansıtıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 6

IOC Başkanı Thomas Bach, her kıtadan madalya alan sporcularla birlikte kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 7

 Bach, sporun birleştirici gücüyle mücadele eden sporcuları tebrik ederek, "Pandeminin başlangıcından bu yana ilk defa bütün dünya bir araya geldi. Spor yine bunun merkezindeydi. Dünyanın her yerindeki milyarlarca insanın gözü buradaydı. Tokyo 2020 barışın oyunları oldu. Japon halkı, başardığınızla sonsuz gurur duyabilirsiniz. Bütün sporcular adına şunu söylüyorum, teşekkürler Tokyo, teşekkürler Japonya." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 8

ATEŞ 3 YIL BOYUNCA YANMAYACAK

Olimpiyat kapanış töreni, olimpiyat ateşinin söndürülmesiyle sona erdi. Ateş, 3 yıl boyunca 2024 Paris oyunlarına kadar yanmayacak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 9

TÜRKİYE, OLİMPİYAT REKORUNU KIRDI

Tokyo'da 13 madalya kazanan Türkiye, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki (12) rekoru kırdı. Tokyo 2020 , Türkiye'nin en çok madalya kazandığı Olimpiyat Oyunları oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 10

İŞTE TÜRKİYE'NİN KARNESİ

Altın madalya: Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz
Gümüş madalya: Buse Naz Çakıroğlu ve Eray Şamdan
Bronz madalya: Ferhat Arıcan-Hakan Reçber-Hatice Kübra İlgün-Rıza Kayaalp-Yasemin Adar-Taha Akgül-Ali Sofuoğlu-Merve Çoban-Uğur Aktaş
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 11

Kapanış töreninden kareler

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 12
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 13
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 14
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 15
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 16
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, resmen sona erdi (Türkiye, olimpiyat rekorunu kırdı) - 17

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER