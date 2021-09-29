2021’de dünyanın en çok kazanan futbolcuları: Ronaldo, Messi'den ilk sırayı geri aldı

Önemli ekonomi dergilerinden Forbes’un derlediği haberde, Geçtiğimiz ay İngiliz ekibi Manchester United’a imza atan ve yaklaşık 5 ay sonra 37 yaşına girecek olan Ronaldo kazandığı 125 milyon dolar ile en çok kazanan futbolcu listesinde ilk sırada yer alırken, Paris Saint Germain’e imza atan ve 35’ine yaklaşan Lionel Messi ise 110 milyon dolar ile ikinci sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl kazandığı 126 milyon dolar ile en çok kazanan futbolcu olan Messi’nin geliri 16 milyon dolar azalırken, Ronaldo’nun geliri ise 117 milyon dolardan 125 milyon dolara yükseldi.

İşte Forbes verilerine göre en çok kazanan 10 futbolcu: