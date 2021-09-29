2021’de dünyanın en çok kazanan futbolcuları: Ronaldo, Messi'den ilk sırayı geri aldı

10 yıldan fazla süredir saha içerisinde rekabet halinde olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, ilerlemiş yaşlarına rağmen en çok kazananlar listesinin zirvesindeki rekabetini sürdürüyor. 2021 yaz transfer döneminde kulüp değiştirerek yeni kontratlara imza atan iki yıldızın toplam kazançları 235 milyon dolar olurken, geçtiğimiz yıl ilk sırada yer alan Messi, Ronaldo’nun 15 milyon dolar gerisinde kaldı. Forbes tarafından derlenen en çok kazanan futbolcular listesinin üçüncü sırasında Neymar yer alırken, listede en yaşlı futbolcu ise yedinci sırada yer alan Japonya’nın Vissel Kobe takımında oynayan 37 yaşındaki Andres İniesta oldu.

ntv.com.tr 29.09.2021 - 14:56

2021’de dünyanın en çok kazanan futbolcuları: Ronaldo, Messi'den ilk sırayı geri aldı - 1

10 yılı aşkın süredir hem saha içerisinde attıkları gollerle ve kırdıkları rekorlarla hem de saha dışında kazandıkları paralarla rekabetleri süren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi kariyerlerinin sonlarına yaklaşıyor.

2021 yaz transfer döneminde, kulüplerinden ayrılarak yeni kontratlara imza atan iki efsane ise hala en çok kazanan futbolcular listesinde ilk iki sırayı paylaşıyor.

2021’de dünyanın en çok kazanan futbolcuları: Ronaldo, Messi'den ilk sırayı geri aldı - 2

Önemli ekonomi dergilerinden Forbes’un derlediği haberde, Geçtiğimiz ay İngiliz ekibi Manchester United’a imza atan ve yaklaşık 5 ay sonra 37 yaşına girecek olan Ronaldo kazandığı 125 milyon dolar ile en çok kazanan futbolcu listesinde ilk sırada yer alırken, Paris Saint Germain’e imza atan ve 35’ine yaklaşan Lionel Messi ise 110 milyon dolar ile ikinci sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl kazandığı 126 milyon dolar ile en çok kazanan futbolcu olan Messi’nin geliri 16 milyon dolar azalırken, Ronaldo’nun geliri ise 117 milyon dolardan 125 milyon dolara yükseldi.

 İşte Forbes verilerine göre en çok kazanan 10 futbolcu:

2021’de dünyanın en çok kazanan futbolcuları: Ronaldo, Messi'den ilk sırayı geri aldı - 3

1- CRISTIANO RONALDO (36) - MANCHESTER UNITED

125 MİLYON DOLAR

2021’de dünyanın en çok kazanan futbolcuları: Ronaldo, Messi'den ilk sırayı geri aldı - 4

2- LIONEL MESSI (34) - PARIS SAINT-GERMAIN

110 MİLYON DOLAR

2021’de dünyanın en çok kazanan futbolcuları: Ronaldo, Messi'den ilk sırayı geri aldı - 5

3- NEYMAR, JR (29) - PARIS SAINT-GERMAIN

95 MİLYON DOLAR

2021’de dünyanın en çok kazanan futbolcuları: Ronaldo, Messi'den ilk sırayı geri aldı - 6

4- KYLIAN MBAPPE (22) - PARIS SAINT-GERMAIN

43 MİLYON DOLAR

2021’de dünyanın en çok kazanan futbolcuları: Ronaldo, Messi'den ilk sırayı geri aldı - 7

5- MOHAMED SALAH (29) - LIVERPOOL

 41 MİLYON DOLAR

2021’de dünyanın en çok kazanan futbolcuları: Ronaldo, Messi'den ilk sırayı geri aldı - 8

6- ROBERT LEWANDOWSKI (33) - BAYERN MUNICH

35 MİLYON DOLAR

2021’de dünyanın en çok kazanan futbolcuları: Ronaldo, Messi'den ilk sırayı geri aldı - 9

7- ANDRES INIESTA (37) - VISSEL KOBE

35 MİLYON DOLAR 

2021’de dünyanın en çok kazanan futbolcuları: Ronaldo, Messi'den ilk sırayı geri aldı - 10

8- PAUL POGBA (28) - MANCHESTER UNITED

34 MİLYON DOLAR

2021’de dünyanın en çok kazanan futbolcuları: Ronaldo, Messi'den ilk sırayı geri aldı - 11

9- GARETH BALE (32) - REAL MADRID

32 MİLYON DOLAR

2021’de dünyanın en çok kazanan futbolcuları: Ronaldo, Messi'den ilk sırayı geri aldı - 12

10- EDEN HAZARD (30) - REAL MADRID

 29 MİLYON DOLAR

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