2022 Pekin Kış Olimpiyatları hakkında bilinmesi gerekenler

MÜSABAKALAR İÇİN SUNİ KAR

Pekin, Yanqing ve Zhangjiakou yeni bir hızlı tren hattı ile birbirine bağlandı. Böylece katılımcıların zaman ve enerji kaybının asgariye indirilmesi hedefleniyor. Ancak Çin'de sporcuları bekleyen tek sorun ulaşım değil.

Kış Olimpiyatları'nın olmazsa olmazı olan kar, Pekin ve çevresine pek fazla yağmıyor. Bu nedenle Olimpiyat tarihinde ilk kez muhtemelen tüm müsabakalar suni kar üzerinde yapılacak.