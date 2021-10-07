Stefan Kuntz 20 Eylül'de 3 yıllık mukaveleye imza atmıştı.

FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri A G Grubu’nda Kuntz, Norveç ve Letonya karşılaşmaları öncesi Milli Takımımızın aday kadrosunu da belirledi.

Kuntz uzun zamandır Milli Takım kadrosuna giremeyen Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz’i de kadroya dahil etti.

Ayrıca Serdar Dursun, Berat Özdemir ve Berkan Kutlu da ilk defa A Mili Takım formasını giyecek