A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında karşısında

FIFA 2022 elemeleri A G Grubu’nda son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan , 'i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Stefan Kuntz ise A Milli Takımımız ile ilk maçına çıkacak

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 07.10.2021 - 12:13

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 1

Milliler, mücadelesiyle 2021 yılındaki 13. maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 12 maçta 5 galibiyet alan , 3 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 21 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 22 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 2

599'NCU KEZ SAHADA

Ayrıca A Milli Futbol Takımı, maçıyla tarihinde 599. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 322'si resmi, 276'sı özel 598 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 255'i deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 796 gol attı, kalesinde 859 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 3

Stefan Kuntz 20 Eylül'de 3 yıllık mukaveleye imza atmıştı.

FIFA 2022 elemeleri A G Grubu’nda Kuntz, ve Letonya karşılaşmaları öncesi Milli Takımımızın aday kadrosunu da belirledi.

Kuntz uzun zamandır Milli Takım kadrosuna giremeyen Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz’i de kadroya dahil etti.

Ayrıca Serdar Dursun, Berat Özdemir ve Berkan Kutlu da ilk defa A Mili Takım formasını giyecek

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 4

KALECİLER

  • Altay Bayındır
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 5
  • Sinan Bolat
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 6
  • Uğurcan Çakır
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 7

DEFANS

  • Çağlar Söyüncü
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 8
  • Ozan Kabak
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 9
  • Merih Demiral
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 10
  • Serdar Aziz
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 11
  • Rıdvan Yılmaz
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 12
  • Caner Erkin
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 13
  • Kaan Ayhan
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 14
  • Mert Müldür
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 15
  • Zeki Çelik
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 16

ORTASAHA

  • Abdulkadir Ömür
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 17
  • Berat Özdemir
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 18
  • Berkan Kutlu
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 19
  • Cengiz Ünder
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 20
  • Hakan Çalhanoğlu
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 21
  • Kerem Aktürkoğlu
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 22
  • Orkun Kökçü
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 23
  • Ozan Tufan
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 24
  • Taylan Antalyalı
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 25
  • Yusuf Yazıcı
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 26

FORVET

  • Burak Yılmaz
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 27
  • Kenan Karaman
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 28
  • Serdar Dursun
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 29
  • Halil Dervişoğlu
A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile ilk maçında Norveç karşısında - 30

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER