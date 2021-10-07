Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 07.10.2021 - 12:13
Milliler, Norveç mücadelesiyle 2021 yılındaki 13. maçına çıkacak.
Bu yıl oynadığı 12 maçta 5 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 21 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 22 gol gördü.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
Ayrıca A Milli Futbol Takımı, Norveç maçıyla tarihinde 599. kez sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 322'si resmi, 276'sı özel 598 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 255'i deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 796 gol attı, kalesinde 859 gol gördü.
Stefan Kuntz 20 Eylül'de 3 yıllık mukaveleye imza atmıştı.
FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri A G Grubu’nda Kuntz, Norveç ve Letonya karşılaşmaları öncesi Milli Takımımızın aday kadrosunu da belirledi.
Kuntz uzun zamandır Milli Takım kadrosuna giremeyen Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz’i de kadroya dahil etti.
Ayrıca Serdar Dursun, Berat Özdemir ve Berkan Kutlu da ilk defa A Mili Takım formasını giyecek