A Milliler 'yı 2-1 yendi (-Türkiye maç sonucu)

2022 FIFA Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye 1-0 geriye düştüğü maçta 'yı uzatma anlarında gelen golle 2-1 yendi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 23:42 | Son Güncelleme : 11.10.2021 - 23:53

A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 1
A Milli Takımı, 2022 FIFA Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında ile Daugava Stadyumunda karşılaştı.
A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 2
7. dakikada gole yaklaştı. Sol kanattan Savalnieks'in kullandığı kornerde, altıpas önünde Cernomordijs topa kafayı vurdu, Merih Demiral çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 3
25. dakikada ın gelişen atağında, Kerem Aktürkoğlu rakip yarı sahanın ortalarında topla buluştu. Hızla ceza sahasına ilerleyen Kerem yaklaşık 25 metreden şutunu attı, köşeye giden ve yerde de seken meşin yuvarlağı kaleci Ozols iki hamlede kontrol etti.
A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 4
29. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, açışını düzeltip ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kaleci Ozols köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 5
35. dakikada , ceza sahasının önünden, kaleyi sol çaprazdan gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın kullandığı atışta top üst ağlarda kaldı.
A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 6
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 7
Ev sahibi , 70. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 8
Ay-yıldızlılar 75. dakikada Serdar Dursun'un golüyle eşitliği yakaladı.
A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 9

Uzatma anlarında VAR kontrolü sonrası verilen penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz skoru 2-1'e getirdi. 

A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 10
Mücadele A Milli Takım'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 11
Gruptaki diğer maçlarda Hollanda Cebelitarık'ı 6-0, Norveç de Karadağ'ı 2-0 yendi.
A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 12
Bu sonuçların ardından Hollanda 19 puanla birinci, Norveç 17 puanla ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü sırada yer aldı.
A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 13
A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 14
A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 15
A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 16
A Milliler Letonya'yı 2-1 yendi (Letonya-Türkiye maç sonucu) - 17

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