Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var?

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 11:58 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 13:07
1892 yılında kurulan Newcastle United’ı 300 milyon Sterlin (3.631.371.000,00 TL) karşılığında hisselerinin yüzde 80’ini satın alan Mohammed bin Selman aynı zamanda kulübü dünyanın en zengin futbol kulübü de yapmış oldu.
Peki bu takımın en önemli oyuncuları ve geçmiş başarıları neler?
Kulüp, maçlarını 52.387 kişilik St James' Park Stadyumunda oynuyor.
Teknik Direktörlüğünü 2019’da takımın başına gelen Steven Bruce yapıyor.
Newcastle United şu anda ligte 3 puanla 19’uncu sırada.
Piyasa değeri: 245.40 Milyon Euro
Callum Wilson (22 milyon euro)
Joe Willock (22 milyon euro)