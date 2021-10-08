Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var?

İngiliz kulübü Newcastle United, Arap milyarder Mohammed bin Selman’ın önderliğindeki bir konsorsiyum tarafından satın alınmasının ardından dünya futbol gündemine oturdu. Peki 1892 yılında kurulan Newcastle United'da bugüne kadar oynamış önemli oyuncular hangileri, kulüp geçmişi, başarıları neler? İşte köklü kulübün başarıları ve kulübün geçmişi…

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 11:58 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 13:07

Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 1

DÜNYANIN EN ZENGİNİ NEWCASTLE UNITED

1892 yılında kurulan Newcastle United’ı 300 milyon Sterlin (3.631.371.000,00 TL) karşılığında hisselerinin yüzde 80’ini satın alan Mohammed bin Selman aynı zamanda kulübü dünyanın en zengin futbol kulübü de yapmış oldu.  

Peki bu takımın en önemli oyuncuları ve geçmiş başarıları neler? 

Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 2

Kulüp, maçlarını 52.387 kişilik St James' Park Stadyumunda oynuyor.

Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 3

Teknik Direktörlüğünü 2019’da takımın başına gelen Steven Bruce yapıyor.

Newcastle United şu anda ligte 3 puanla 19’uncu sırada.

Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 4

KULÜBÜN PİYASA DEĞERİ

Piyasa değeri: 245.40 Milyon Euro

Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 5

EN PAHALI 3 FUTBOLCUSU

Allan Saint-Maximin (30 milyon euro)
Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 6

Callum Wilson (22 milyon euro)

Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 7

Joe Willock (22 milyon euro)

Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 8

KULÜP BAŞARILARI

  • 4 kez Premier Lig Şampiyonluğu
  • 2 kez Premier Lig ikinciliği
Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 9
  • 4 kez Championship Şampiyonluğu
  • 2 kez Championship ikinciliği
Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 10
  • 1 Lig Kupası ikinciliği
Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 11
  • 6 kez FA Cup Şampiyonluğu
  • 7 kez FA Cup İkinciliği
Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 12
  • 1 Community Shield Şampiyonluğu
  • 5 Community Shield İkinciliği
Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 13
  • 1 Intertoto Kupası Şampiyonluğu
Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 14

NEWCASTLE UNITED FORMASI GİYİNMİŞ BÜYÜK FUTBOLCULAR

  • Michael Owen (2005-2008)
Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 15
  • Obafemi Martins (2006-2008)
Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 16
  • Georginio Wijnaldum (2015-2016)
Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 17
  • Alan Shearer  (1996-2005)
Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var? - 18
  • Ülkemizden ’ da bir dönem Newcastle United forması giyinmişti (2005-2008)

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