Arap sermayesine katılan son takım olan Newcastle United’ın başarıları neler, piyasa değeri ne kadar, hangi şampiyonlukları var?

DÜNYANIN EN ZENGİNİ NEWCASTLE UNITED

1892 yılında kurulan Newcastle United’ı 300 milyon Sterlin (3.631.371.000,00 TL) karşılığında hisselerinin yüzde 80’ini satın alan Mohammed bin Selman aynı zamanda kulübü dünyanın en zengin futbol kulübü de yapmış oldu.

Peki bu takımın en önemli oyuncuları ve geçmiş başarıları neler?