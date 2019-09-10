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Arjantin Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? (FIBA 2019 Dünya Kupası)

Reuters

Basketbol Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan Arjantin ve Sırbistan, 'erken final' olarak nitelendirilen maçta çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Arjantin Sırbistan maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? ( 10 Eylül 2019 NTV yayın akışı)

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    ARJANTİN SIRBİSTAN MAÇI

    ARJANTİN SIRBİSTAN MAÇI
    FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda J Grubu'nu 5 maçta 4 galibiyetle 2. sırada tamamlayan Sırbistan ile I Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan Arjantin bugün çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
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    ARJANTİN SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

    ARJANTİN SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
    Donfgen Nissan Kültür ve Spor Merkezi'nde oynanacak Arjantin Sırbistan maçı saat 14.00'da başlayacak.
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    NTV CANLI YAYIN

    NTV CANLI YAYIN
    Basketbolseverler, Arjantin Sırbistan maçını 14'ten itibaren NTV ve ntv.com.tr'den canlı ve şifresiz yayınla izlebilecek.
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    MİCİC, BOGDANOVİC VE BJELİCA DA PARKEDE

    MİCİC, BOGDANOVİC VE BJELİCA DA PARKEDE

    Sırbistan Milli Takımı'nda tanıdık yüzler de parkede olacak.

    Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes formasıyla Türkiye'de şampiyonluk sevinci yaşayan Vasilije Micic, Fenerbahçe Beko forması giydikten sonra NBA'e giden Bogdan Bogdanovic ve Nmenja Bjelica bugün Arjantin'e karşı mücadele edecek.

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