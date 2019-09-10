Arjantin Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? (FIBA 2019 Dünya Kupası)
Reuters
Basketbol Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan Arjantin ve Sırbistan, 'erken final' olarak nitelendirilen maçta çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Arjantin Sırbistan maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? ( 10 Eylül 2019 NTV yayın akışı)
-
1
ARJANTİN SIRBİSTAN MAÇIFIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda J Grubu'nu 5 maçta 4 galibiyetle 2. sırada tamamlayan Sırbistan ile I Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan Arjantin bugün çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
-
2
ARJANTİN SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?Donfgen Nissan Kültür ve Spor Merkezi'nde oynanacak Arjantin Sırbistan maçı saat 14.00'da başlayacak.
-
3
NTV CANLI YAYINBasketbolseverler, Arjantin Sırbistan maçını 14'ten itibaren NTV ve ntv.com.tr'den canlı ve şifresiz yayınla izlebilecek.
-
4
MİCİC, BOGDANOVİC VE BJELİCA DA PARKEDE
Sırbistan Milli Takımı'nda tanıdık yüzler de parkede olacak.
Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes formasıyla Türkiye'de şampiyonluk sevinci yaşayan Vasilije Micic, Fenerbahçe Beko forması giydikten sonra NBA'e giden Bogdan Bogdanovic ve Nmenja Bjelica bugün Arjantin'e karşı mücadele edecek.
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11