Arjantin'de "Maradona'nın ölümü aydınlatılsın" eylemi

Arjantin'de, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünün aydınlatılması için gösteri yapıldı.

Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco Dikilitaşında yüzlerce kişi, "Maradona'nın öldürüldüğü" iddiasıyla bir araya geldi.

Gösteriye Maradona'nın küçük oğlu Dieguito Fernando Maradona, Maradona'nın kızları Dalma ve Gianinna Maradona ile Maradona'nın eski eşi Claudia Villafane de katıldı.