Arjantin'de "Maradona'nın ölümü aydınlatılsın" eylemi

Arjantin'de "Maradona'nın öldürüldüğü" iddiasıyla gösteri düzenlendi. Başkent Buenos Aires'te gerçekleşen eyleme Maradona'nın küçük oğlu Dieguito Fernando, Maradona'nın kızları Dalma ve Gianinna ile Maradona'nın eski eşi Claudia Villafane de katıldı.

Reuters - Anadolu Ajansı 11.03.2021 - 03:49

Arjantin'de "Maradona'nın ölümü aydınlatılsın" eylemi - 1
Arjantin'de, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünün aydınlatılması için gösteri yapıldı.
Arjantin'de "Maradona'nın ölümü aydınlatılsın" eylemi - 2
Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco Dikilitaşında yüzlerce kişi, "Maradona'nın öldürüldüğü" iddiasıyla bir araya geldi.
Arjantin'de "Maradona'nın ölümü aydınlatılsın" eylemi - 3
Maradona'nın ölümünün aydınlatılmasını isteyen göstericiler, efsane futbolcunun ölümüne sebep olanların cezalandırılması talebinde bulundu.
Arjantin'de "Maradona'nın ölümü aydınlatılsın" eylemi - 4
Gösteriye Maradona'nın küçük oğlu Dieguito Fernando Maradona, Maradona'nın kızları Dalma ve Gianinna Maradona ile Maradona'nın eski eşi Claudia Villafane de katıldı.
Arjantin'de "Maradona'nın ölümü aydınlatılsın" eylemi - 5
Yoğun ilgi nedeniyle Maradona'nın kızları ile eski eşi gösteriye devam etmeden erken ayrıldı.
Arjantin'de "Maradona'nın ölümü aydınlatılsın" eylemi - 6
Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım'da Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Arjantin'de "Maradona'nın ölümü aydınlatılsın" eylemi - 7
Ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.
Arjantin'de "Maradona'nın ölümü aydınlatılsın" eylemi - 8
Maradona'nın ailesinin de tanık olarak dinlendiği soruşturma devam ediyor.
Arjantin'de "Maradona'nın ölümü aydınlatılsın" eylemi - 9
Arjantin'de "Maradona'nın ölümü aydınlatılsın" eylemi - 10
Arjantin'de "Maradona'nın ölümü aydınlatılsın" eylemi - 11
Arjantin'de "Maradona'nın ölümü aydınlatılsın" eylemi - 12

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