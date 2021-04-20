Avrupa Süper Ligi'nde yaprak dökümü

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurucu üyeliğinde başlatılan ve futbol dünyasında büyük bir krize neden olan Avrupa Süper Ligi'nde art arda ayrılıklar yaşandı. İngiliz takımları Manchester City, Manchester United, Chelsea ve Tottenham Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıkladılar.

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Ntvspor - Anadolu Ajansı 20.04.2021 - 22:56

İNGİLİZ TAKIMLARI AYRILDI İngiliz takımları Manchester City, Manchester United, Chelsea ve Tottenham Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıkladılar.

ART ARDA İSTİFALAR Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişimini başlatan kulüplerden Manchester United'da Başkan Yardımcısı Ed Woodward'ın görevi bırakmasının ardından bir istifa haberi de Juventus'tan geldi. İtalyan ekibinin başkanı Andrea Agnelli'nin görevden ayrıldığı bildirildi.

LIVERPOOLLU OYUNCULARDAN VETO Liverpool'lu oyuncular Avrupa Süper Ligi ile ilgili ortak bir paylaşımda bulundular. Açıklamada Avrupa Süper Ligi'ni istemediklerine vurgu yapıldı ve "Avrupa Süper Ligi'ni sevmiyoruz ve yapılmasını istemiyoruz. Takım olarak görüşümüz bu şekilde. Bu kulübe ve taraftarına olan bağlılığımız sorgusuz ve koşulsuzdur. Asla yalnız yürümeyeceksiniz."

MAHKEMEDEN TEDBİR KARARI İspanya'nın başkenti Madrid'deki 17 numaralı ticaret mahkemesinin, Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişimini başlatan 12 futbol kulübüne karşı herhangi bir yaptırım yapılmasını önlemeye yönelik tedbiri karar aldığı bildirildi.

55 ÜLKEDEN KINAMA UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonunun oy birliğiyle; İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi kınayan bildiri, kabul edildi.

Bildiride, "UEFA Kongresi, 'Süper Lig' adıyla anılan oluşumun tamamen karşısında yer almaktadır. Bu oluşum; birleştirici, saydam, destekleyici, prensipli ve spora değer katan Avrupa geleneklerini çiğnemektedir. UEFA ve üye federasyonlar, oyunda gelişimi ve devamlılığı sağlamak için açık turnuvalar, birlik ve gelirin dağılımına önem veren bugünkü Avrupa modeline inançlarını sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

GUARDIOLA'DAN AÇIKLAMA İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kurucu üyeleri arasında yer aldıkları "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi eleştirdi.



Takımının yarın Aston Villa ile yapacağı lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, Avrupa Süper Ligi konusunda rahatsız olduğunu ve kulüp sahiplerinden açıklama beklediğini söyledi.

Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde hala finale çıkabilmek için mücadele verdiklerini hatırlatarak, "Biz kendi işimizi yaptık. Yetkili insanlar da bu konuyla ilgili açıklama yükümlülüğüne sahip. Tüm dünyaya karşı bir açıklama gerekli. Neden bu takımlar oynayabiliyor da diğerleri oynayamıyor, mesela Ajax'ın dört Şampiyonlar Ligi kupası var ama orada yok." diye konuştu.