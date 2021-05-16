Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu)

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 3 sezon sonra şampiyon oldu.

Anadolu Ajansı 16.05.2021 - 12:04

Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 1
Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı.
Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 2
Sezonun son haftasına 81 puanla Galatasaray'ın önünde averajla lider giren siyah-beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi.
Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 3
Göztepe karşısında aldığı galibiyetle puanını 84'e çıkaran Beşiktaş, aynı puanda yer alan Galatasaray'ın önünde yer aldı. Beşiktaş, bu sezon 89 gol atıp, 44 gol yiyerek artı 45 averaj yakaladı.
Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 4
Sezonun son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray ise toplam 80 kez fileleri havalandırdı. Kalesinde 36 gol gören Galatasaray, artı 44 averajda kalınca şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı.
Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 5
Bu arada 1959'tan itibaren gerçekleştirilen Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 16. şampiyonluğuna Sergen Yalçın yönetiminde ulaştı.
Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 6

Beşiktaş, 3 sezon sonra bir kez daha şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ligde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunda zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de 4. sırada yer aldı. Bir sonraki sezon 3. sırada kalan Beşiktaş'ın geçen sezonki sıralaması da değişmedi.

Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 7

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaşlı futbolcular, bir süre saha içinde şampiyonluğu kutladı. Siyah-beyazlı oyuncular daha sonra kendilerini desteklemeye gelenlerle bu coşkusunu sürdürdü.

Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 8

Şampiyonluk için özel hazırlanan tişörtleri giyen futbolcular saha içine giren kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'yi omuzlarına alarak uzun süre şampiyonluğu kutladı.

Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 9

Siyah-beyazlı ekibi şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Sergen Yalçın da gözyaşlarını tutamadı.

Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 10

Ayak değneği ile kutlamalara katılan Ajdin Hasic de arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Stat hoparlörlerinden Göztepe marşları çalındı.

Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 11
Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 12
Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 13
Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 14
Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 15
Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 16
Beşiktaş şampiyonluğuna ulaştı (Beşiktaş'ın kaçıncı şampiyonluğu) - 17

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