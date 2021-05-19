Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını aldı.

Ntvspor - Anadolu Ajansı - DHA 19.05.2021 - 18:03 | Son Güncelleme : 19.05.2021 - 21:50

Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 1
Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen törenle kupasına kavuştu.
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 2
Kupa seremonisi öncesinde futbolcular ve aileleri saha içindeki tribünde yerlerini aldı.
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 3
Şampiyonluk kupası özel organizasyonla stada ulaştırıldı.
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 4
Keyifli anların yaşandığı törende Beşiktaş'ın şampiyonluk kupasının sponsoru "Getir" oldu. Beşiktaş'a kupası Getir ekibi tarafından teslim edildi.
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 5
Beşiktaş'ın 1956-1957 sezonundan itibaren ligde kazandığı 16 şampiyonlukları dev ekranda yansıtıldı.
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 6
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, kupa törenini saha içinde bekledi.
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 7
Eypio, Ömür Gedik, Aynur Aydın, Reynmen, Gökhan Tepe, Hayko Cepkin, Murat Boz ve Mustafa Sandal'ın mini konser verdiği tören sırasında Beşiktaş'ın efsane isimlerinden malzemeci Süreyya Soner sahneye çıkarak kısa bir konuşma yaptı.
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 8
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 9
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 10
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 11
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 12
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 13
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 14
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 15
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 16
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 17
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 18
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 19
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 20
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 21
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 22
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 23
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 24
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 25
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 26
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 27
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 28
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 29
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 30
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 31
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 32
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 33
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 34
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 35
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 36
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 37
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 38
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 39
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 40
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 41
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 42
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 43
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 44
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 45
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 46
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 47
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 48
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 49
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 50
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 51
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 52
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 53
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 54
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 55
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 56
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 57
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 58
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 59
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 60
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 61
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 62
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 63
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - 64

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