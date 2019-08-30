Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oluyor
ntv.com.tr
UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde kura heyecanına Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir olmak üzere 3 temsilcimizle katıldı. İşte temsilcilerimizin rakipleri...
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AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİGeçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turunda veda eden Medipol
Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer almaya hak kazanmıştı. Avrupa Ligi Play-Off turunda mücadele eden Trabzonspor ise ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK’yi ikinci mücadelede evinde yenilmesine rağmen gruplara kalacak skoru almayı başardı.
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KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?Gruplar için kura çekimi Monaco’da şu dakikalarda yapılıyor.
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TÜRK TAKIMLARI HANGİ TORBADA?Torbalar sıralamaya göre 48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrıldı. Torbaların, kulüplerin UEFA’daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.
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K GRUBU
BEŞİKTAŞ
Braga (Portekiz)
Wolves (İngiltere)
Slovan Bratislava (Slovakya)
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J GRUBU
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Roma (İtalya)
B. Mönchengladbach (Almanya)
Wolfsberg (Avusturya)
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C GRUBU
TRABZONSPOR
Krasnodar (Rusya)
Getafe (İspanya)
Basel (İsviçre)
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İLK MAÇLAR 19 EYLÜL’DEAvrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.