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Beşiktaş - Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında yarın İngiltere'nin Wolverhampton ekibiyle karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak maçı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

  • 1

    Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda
    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında yarın İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek.

    Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner
    yönetecek.
  • 2

    Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda
    Maç beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
    Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu.
    Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi.
  • 3

    UEFA AVRUPA LİGİ K GRUBU PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

    Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda
    Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Victor Ruiz son antrenmanda takımla çalıştı.
    Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava'yı konuk edecek.
    Beşiktaş bu sezon sadece bir maç kazandı
    Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi.
  • 4

    Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda
    Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet
    yaşadı.

    Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.
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