Beşiktaş'ta ilk görüşülen isim Daniel Farke

Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası yeni teknik direktörünü arıyor.

Haberler - Ntvspor 09.12.2021 - 17:06 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 17:50

Beşiktaş'ta ilk görüşülen isim Daniel Farke - 1

yönetimi yeni teknik direktörüne karar vermeye çalışıyor. Sergen Yalçın’ın istifasının ardından öne çıkan ilk isim Daniel Farke.

Beşiktaş'ta ilk görüşülen isim Daniel Farke - 2

Alman teknik adam 5 sezon görev yaptığı Norwich City’den 1 ay önce ayrıldı. Siyah beyazlılar 45 yaşındaki teknik adam ile ilk görüşmeyi yaptı. Anlaşma sağlanması halinde Farke gelecek hafta göreve başlayacak.

Beşiktaş'ta ilk görüşülen isim Daniel Farke - 3

Sergen Yalçın ile yolları ayıran yönetim kurulunun diğer adayları ise şu şekilde:

Beşiktaş'ta ilk görüşülen isim Daniel Farke - 4

  • Şenol Güneş

Beşiktaş'ta ilk görüşülen isim Daniel Farke - 5

  • Slaven Bilic

Beşiktaş'ta ilk görüşülen isim Daniel Farke - 6

  • Rıza Çalımbay

Beşiktaş'ta ilk görüşülen isim Daniel Farke - 7

  • Mehmet Özdilek

Beşiktaş'ta ilk görüşülen isim Daniel Farke - 8

  • Francesco Farioli

Beşiktaş'ta ilk görüşülen isim Daniel Farke - 9

Beşiktaş’ın bu hafta ’de oynayacağı Yukatel Kayserispor maçında U-19 takımı teknik direktörü Önder Karaveli takımın başında yer alacak.

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