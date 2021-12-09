Beşiktaş'ta ilk görüşülen isim Daniel Farke

Haberler - Ntvspor 09.12.2021 - 17:06 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 17:50
Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktörüne karar vermeye çalışıyor. Sergen Yalçın’ın istifasının ardından öne çıkan ilk isim Daniel Farke.
Alman teknik adam 5 sezon görev yaptığı Norwich City’den 1 ay önce ayrıldı. Siyah beyazlılar 45 yaşındaki teknik adam ile ilk görüşmeyi yaptı. Anlaşma sağlanması halinde Farke gelecek hafta göreve başlayacak.
Sergen Yalçın ile yolları ayıran yönetim kurulunun diğer adayları ise şu şekilde:
Beşiktaş’ın bu hafta Süper Lig’de oynayacağı Yukatel Kayserispor maçında U-19 takımı teknik direktörü Önder Karaveli takımın başında yer alacak.