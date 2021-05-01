Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet

Süper Lig'in 39. hafta mücadelesinde Beşiktaş kendi sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı.

Beşiktaş, 2. dakikada Babajide Akintola'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 81'e yükseltti. Beşiktaş'ın en yakın rakibi bir maç eksiğiyle 73 puanlı Fenerbahçe.