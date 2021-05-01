Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet

Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında lider Beşiktaş, Hatayspor'u 7-0 yendi. Lider Beşiktaş bu galibiyetle 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önüne yer aldı.

ntv.com.tr 01.05.2021 - 22:19

Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet - 1
Süper Lig'in 39. hafta mücadelesinde Beşiktaş kendi sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı.
Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet - 2
Beşiktaş, 2. dakikada Babajide Akintola'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet - 3
14. dakikada Larin kendisinin 2. Beşiktaş'ın 3. golünü attı: 3-0
Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet - 4
N'Koudou'nun 38. dakikadaki golüyle Beşiktaş 4-0 öne geçti.
Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet - 5
44. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın golüyle Beşiktaş ilk yarıyı 5-0 önde bitirdi.
Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet - 6
55. dakikada Larin kendisinin 3. Beşiktaş'ın 6. golünü attı: 6-0
Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet - 7

Larin, 65. dakikada kendisinin 4. Beşiktaş'ın 7. golünü attı: 7-0

Karşılaşma Beşiktaş'ın 7-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet - 8
Beşiktaş bu galibiyetle puanını 81'e yükseltti. Beşiktaş'ın en yakın rakibi bir maç eksiğiyle 73 puanlı Fenerbahçe.
Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet - 9
Beşiktaş son 3 maçında Galatasaray(D), Karagümrük(E) ve Göztepe(D) ile karşılaşacak.
Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet - 10
Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet - 11
Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet - 12
Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet - 13
Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet - 14

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