Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet

Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında lider Beşiktaş, Hatayspor'u 7-0 yendi. Lider Beşiktaş bu galibiyetle 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önüne yer aldı. Süper Lig'in 39. hafta mücadelesinde Beşiktaş kendi sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Beşiktaş, 2. dakikada Babajide Akintola'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 14. dakikada Larin kendisinin 2. Beşiktaş'ın 3. golünü attı: 3-0 N'Koudou'nun 38. dakikadaki golüyle Beşiktaş 4-0 öne geçti. 44. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın golüyle Beşiktaş ilk yarıyı 5-0 önde bitirdi. 55. dakikada Larin kendisinin 3. Beşiktaş'ın 6. golünü attı: 6-0 Larin, 65. dakikada kendisinin 4. Beşiktaş'ın 7. golünü attı: 7-0\nKarşılaşma Beşiktaş'ın 7-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 81'e yükseltti. Beşiktaş'ın en yakın rakibi bir maç eksiğiyle 73 puanlı Fenerbahçe. Beşiktaş son 3 maçında Galatasaray(D), Karagümrük(E) ve Göztepe(D) ile karşılaşacak.