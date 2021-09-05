Sağlık görevlilerinin sahaya girdiği Brezilya-Arjantin maçı yarıda kaldı

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynanan Brezilya-Arjantin karşılaşması, Brezilyalı sağlık ekiplerinin sahaya girmesi nedeniyle ertelendi.

Reuters - Anadolu Ajansı 05.09.2021 - 22:48 | Son Güncelleme : 05.09.2021 - 23:14

Sağlık görevlilerinin sahaya girdiği Brezilya-Arjantin maçı yarıda kaldı - 1
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin arasındaki karşılaşma, yeşil sahalarda daha önce eşi yaşanmayan bir olay nedeniyle ertelendi.
Sağlık görevlilerinin sahaya girdiği Brezilya-Arjantin maçı yarıda kaldı - 2

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Neo Quimica Stadyumunda Katar 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinin oynandığı Brezilya-Arjantin maçında, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA) görevlileri, Arjantinli bazı futbolcuların yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girdi.

Sağlık görevlilerinin sahaya girdiği Brezilya-Arjantin maçı yarıda kaldı - 3

ANVISA görevlileri, Arjantin milli takımında forma giyen ve İngiltere Premier Lig'de oynayan 4 oyuncunun, son 14 günde İngiltere'de bulunduğu için göç idaresi yeminli beyanına aksi hareket ettiği gerekçesiyle maçı durdurdu.

Sağlık görevlilerinin sahaya girdiği Brezilya-Arjantin maçı yarıda kaldı - 4

Görevlilerin sahaya girmesiyle, Arjantin Milli Takımı sahayı terk etti.

Sağlık görevlilerinin sahaya girdiği Brezilya-Arjantin maçı yarıda kaldı - 5

Maçın hakemi Jesus Valenzuela, karşılaşmanın 6. dakikasında maçı durdurdu.

Arjantin Milli Takımı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maçın ertelendiğini duyurdu.

Sağlık görevlilerinin sahaya girdiği Brezilya-Arjantin maçı yarıda kaldı - 6

ANVISA, maçtan önce Premier Lig'te top koşturan Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın Arjantin'e dönmesini istemişti.

Sağlık görevlilerinin sahaya girdiği Brezilya-Arjantin maçı yarıda kaldı - 7

Yetkililer, 4 futbolcunun son 14 günde İngiltere'de bulunmasına rağmen, göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadığına dair belge imzaladığını belirtti.

Sağlık görevlilerinin sahaya girdiği Brezilya-Arjantin maçı yarıda kaldı - 8

Brezilya'da Covid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan kişilerin ülkeye girmesine izin verilmiyor.

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