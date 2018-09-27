Cengiz yıldızlaştı Roma 4'ledi
Ntvspor
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. hafta maçında Roma, sahasında Frosinone'yi 4-0 mağlup ederken, milli futbolcu Cengiz Ünder performansıyla ön plana çıktı.
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Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in henüz 2. dakikada bulduğu şık golle 1-0 öne geçti.
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Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadaki Twitter hesabından bu golü, "Gol! Cengiz anında takımı çıkmazdan kurtarıyor! İşte ihtiyacımız olan başlangıç bu. Cengiz Ünder'den çok güzel bir gol." ifadeleriyle duyurdu.
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Daha sonra Roma, 28. dakikada Javier Pastore’nin golüyle durumu 2-0'a getirdi. Ardından 35. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Stephan El Shaarawy'nin attığı golle skoru 3-0 yapan Roma, maçın ilk yarısını önde tamamladı.
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İkinci yarıda Aleksandar Kolarov'un attığı golle skoru 4-0’a getiren Roma, maçı bu şekilde bitirdi. Milli futbolcu Cengiz Ünder, müsabaka boyunca sahada kaldı.
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Bu sonuçla Roma, 8 puanla 10. sıraya yükselirken, Frosinone 1 puanla 19. sırada kaldı.
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