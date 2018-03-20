Cleveland Cavaliers'tan Cedi Osman'a jest!
ntv.com.tr
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers, oyuncusu Cedi Osman’a Milwuakee Bucks maçında önemli bir jest yaptı.
-
1
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers, deplasmanda Los Angeles Clippers’a 116-102 kaybettiği karşılaşmanın 3. çeyreğinde sol kalçası sakatlanan Cedi Osman’a jest yaptı.
-
2
Cavaliers’in Milwuake Bucks ile oynayacağı maçın öncesinde salonda bulunan koltuklara Cedi Osman tişörtü konularak, taraftarlara hediye edildi.
-
3
Tişörtte, Cedi Osman’ın nasıl teleffuz edilmesi gerektiği bilgisine de yer verildi.
-
4
-
5