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Cleveland Cavaliers'tan Cedi Osman'a jest!

ntv.com.tr

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers, oyuncusu Cedi Osman’a Milwuakee Bucks maçında önemli bir jest yaptı.

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    NBA takımlarından Cleveland Cavaliers, deplasmanda Los Angeles Clippers’a 116-102 kaybettiği karşılaşmanın 3. çeyreğinde sol kalçası sakatlanan Cedi Osman’a jest yaptı.

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    Cavaliers’in Milwuake Bucks ile oynayacağı maçın öncesinde salonda bulunan koltuklara Cedi Osman tişörtü konularak, taraftarlara hediye edildi.

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    Tişörtte, Cedi Osman’ın nasıl teleffuz edilmesi gerektiği bilgisine de yer verildi.

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