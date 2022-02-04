Çocukken başladığı bilek güreşinde şampiyonluklara koşuyor

Şampiyonalara artık 21 yaş altı büyükler kategorisinde katılacağını aktaran Sarı, "Bundan sonraki hedefim 21 yaş altında da dünya birincisi olmak. Çünkü 18 yaş altı yarışma süremi doldurdum. Artık 21 yaş altında yarışacağım. Türkiye'de yapılmasına karar verilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda tekrar birincilik kürsüsüne çıkmak için antrenmanlarımı artırdım." ifadelerini kullandı.