Dev maçta gülen taraf Trabzonspor

Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Trabzonspor'un gollerini Sörloth ve Novak atarken Fenerbahçe'nin golünü Kruse attı. Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 1. dakikada Kruse'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Sörloth'un golüyle Trabzonspor beraberliği yakaladı. Novak'ın 33. dakikada attığı golle Trabzonspor 2-1 öne geçti Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Trabzonspor bu galibiyetle bir maç eksiğiyle 38 puana yükselerek 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 37 puanla 4. sırada yer aldı.