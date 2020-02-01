Dev maçta gülen taraf Trabzonspor

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Trabzonspor bu galibiyetle bir maç eksiğiyle 38 puana yükselerek 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 37 puanla 4. sırada yer aldı.