Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor)
Galatasaray, Beşiktaş'ın berabere kaldığı, Fenerbahçe'nin de bay olarak geçtiği haftada kendi sahasında karşılaştığı Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.
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21.04.2021 - 21:00| Son Güncelleme : 21.04.2021 - 21:19
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.
Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışında çok önemli iki puan kaybetti.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve sarı-kırmızılı takımın kötü bir performans gösterdiği maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanırken, Trabzonspor 76. dakikada Edgar Ie'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Kalan sürede rakip kalede baskı kuran Galatasaray, 90+6. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle skoru dengeledi ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, lider Beşiktaş'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldığı haftada puan farkını eritme fırsatını değerlendiremedi.
Ligde son 6 haftaya 66 puanla giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 6, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde yer alıyor.
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