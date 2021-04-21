Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor)

Galatasaray, Beşiktaş'ın berabere kaldığı, Fenerbahçe'nin de bay olarak geçtiği haftada kendi sahasında karşılaştığı Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.

21.04.2021 - 21:00 | Son Güncelleme : 21.04.2021 - 21:19

Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 1
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 2
Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışında çok önemli iki puan kaybetti.
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 3
Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve sarı-kırmızılı takımın kötü bir performans gösterdiği maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanırken, Trabzonspor 76. dakikada Edgar Ie'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 4
Kalan sürede rakip kalede baskı kuran Galatasaray, 90+6. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle skoru dengeledi ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 5
Sarı-kırmızılı takım, lider Beşiktaş'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldığı haftada puan farkını eritme fırsatını değerlendiremedi.
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 6

Ligde son 6 haftaya 66 puanla giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 6, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde yer alıyor.

Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 7
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 8
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 9
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 10
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 11
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 12
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 13
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 14
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 15
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 16
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 17
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 18
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 19
Dev maçta kazanan çıkmadı (Galatasaray-Trabzonspor) - 20

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