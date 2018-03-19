Didier Drogba Kolombiya'da çocuklarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı
Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba Kolombiya'nın Cartegena şehrinde çocuklarla bir araya geldi.
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1'Friends of the Sea' ve 'Football with Heart' vakıflarının organize ettiği buluşma öncesi Drogba çocuklarla tanıştı.
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2Buluşmada Drogba çocuklara futbolun hayatındaki yerine dair bir konuşma yaptı.
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3Drogba, toplantı sonrasında çocuklara katılım sertifikalarını verdi.
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5Drogba, çocuklarla çift kale maç oynamayı da ihmal etmedi.