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Didier Drogba Kolombiya'da çocuklarla bir araya geldi

Anadolu Ajansı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba Kolombiya'nın Cartegena şehrinde çocuklarla bir araya geldi.

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    'Friends of the Sea' ve 'Football with Heart' vakıflarının organize ettiği buluşma öncesi Drogba çocuklarla tanıştı.
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    Buluşmada Drogba çocuklara futbolun hayatındaki yerine dair bir konuşma yaptı.
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    Drogba, toplantı sonrasında çocuklara katılım sertifikalarını verdi.
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    Drogba, çocuklarla çift kale maç oynamayı da ihmal etmedi.
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