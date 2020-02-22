Dolmabahçe'de gol düellosu

Beşiktaş kendi sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın gollerini Boateng ve Vida atarken, Trabzonspor'un gollerini 5. ve 90. dakikalarda Sörloth attı.

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ntv.com.tr 22.02.2020 - 21:58

Süper Lig'in 23. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Haftaya lider giren Trabzonspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş karşı karşıya geldi.

GOL! Yüksek tempoda başlayan karşılaşmanın 5. dakikasında gelen gol bordo-mavilileri öne geçirdi. Orta sahada Atiba'dan topu kapan Badou Ndiaye hızla ilerleyerek pasını sol kanattan ilerleyen Alexander Sörloth'a verdi. Sörloth ceza alanına girer girmez sol çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla golünü kaydetti. Norveçli yıldız böylece bu sezon ligde Beşiktaş(3), Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atan tek oyuncu oldu.

GOL! Beraberlik için ikinci yarıya daha baskılı başlayan Beşiktaş, aradığı golü 57. dakikada buldu. Sol kanatta Joao Pereira'yı ekarte eden Burak Yılmaz hızla ilerleyerek son çizgiye inmeden yerden topu ceza alanına gönderdi. Pozisyonu takip eden Kevin-Prince Boateng'in ön direkteki dokunuşu skoru eşitledi. Boateng böylece siyah-beyazlı formayla ikinci golünü kaydetti.

GOL! 1-1 sonrası Trabzonspor ceza sahsında üst üste pozisyonlar bulan Beşiktaş, yenik duruma düştüğü maçın 64. dakikasında üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Victor Ruiz'in vuruşunda Uğurcan Çakır topu çeldi. Dönen topu bu kez Domagoj Vida önünde buldu ve altıpas içinden gelişine yaptığı vuruşla takımını öne taşıdı.

GOL! Maçın duraklama dakikalarında Trabzonspor golcüsü Alexander Sörloth ile golü bularak 1 puanı kurtardı. Hızlı gelişen atakta Caleb Ekuban'ın sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Alexander Sörloth, altıpas içinden gelişine yaptığı vuruşla topu Loris Karius'un sağından ağlarla buluşturdu.

Trabzonspor bu beraberlikle puanını 45'e yükselterek liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise 37 puanla 7. sırada yer aldı.

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