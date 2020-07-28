Efsane futbolcular: Metin Oktay

ntv.com.tr 28.07.2020 - 17:10 | Son Güncelleme : 28.07.2020 - 17:35
Metin Kurt’tan Yalçın Granit’e, Baba Hakkı’dan Lefter’e Türk sporunun efsane isimleri... Nasıl yaşadılar, nasıl efsane oldular?
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Metin Oktay, 1936'da İzmir'de doğdu. 8 kız kardeşten sonra dünyaya geldiği için ailesinin gözbebeği oldu. Futbol oynamanın haylazlık olarak görüldüğü dönemde futbola gönül verdi.
Türk futbolunun Taçsız Kralı'nı Gazeteci Ahmet Çakır anlattı.
''Adımın Metin Oktay ile yan yana anılması bana her zaman onur veriyor'' diyerek sözlerine başlayan gazeteci Ahmet Çakır, çocukluğundan beri Oktay'ı ilah olarak gördüğünü ifade etti.
Ahmet Çakır, Metin Oktay'ı anlatmaya başlarken onun en ilginç özelliğini şu şekilde ifade ediyor:
''Metin Oktay'ın hayatının en ilginç yanı 8 kız kardeşin ardından gelen erkek çocuk olması. Bir şehzade bir prens muamelesi görmüştür
Oynayacak alanı olmadığı için fuar alanında idman yaptığı hatta bekçiler tarafından kovalandığına yönelik anıları Top ve Ben adlı kitabında yer alır''
Çakır, Metin Oktay'ın Sait Altınordu hayranlığından da bahsederken de şu ifadelere yer verdi:
''O yıllarda hayatının en belirleyici özelliği Sait Altınordu hayranlığıdır. Sait Altınordu Türk futbolunun efsane isimlerindendir. O yüzdendir ki Metin Oktay'ın ilk giydiği forma 8 numaradır. Bir köşe başı niteliğinde 1955 yılında Galatasaray'a geliyor. Öyledir ki Oktay ile Galatasaray önce ve sonra şeklinde ayrılmalı''
Avrupa kupalarında gol atan ilk Türk futbolcusu olan Metin Oktay'ı Ahmet Çakır, ''Galatasaray'a geldiği ilk andan itibaren sanki bu görev için hazırlanmış gibi davranır'' sözleri ile anlatır.
Çakır sözlerine, ''Metin Oktay tam bir kraldı'' diyerek şunları ekledi:
''Avrupa kupalarında gol atan ilk Türk futbolcusu Metin Oktay'dır. Oynayabildiği 20 Avrupa Kupası'nda da 15 gol atmıştır. Ki bu oran 75'tir ve yıllarca bu zaferi korumuştur. 1961 yılına kadar kesintisiz gol rekorları kırmıştır''
Tam bir beyefendi olarak nitelendirdiği Taçsız Kral Metin Oktay'a ilişkin, ''Futbol hayatı boyunca bir kere sahadan atılmış bir oyuncudur'' der Ahmet Çakır.
Hiçbir şekilde oyundan atılmayacak bir adam. Efendilik timsalidir. Can Bartu ile forma değiştirmeleri de bunun sonucudur.