Efsane futbolcular: Metin Oktay

''Adımın Metin Oktay ile yan yana anılması bana her zaman onur veriyor'' diyerek sözlerine başlayan gazeteci Ahmet Çakır, çocukluğundan beri Oktay'ı ilah olarak gördüğünü ifade etti.

Ahmet Çakır, Metin Oktay'ı anlatmaya başlarken onun en ilginç özelliğini şu şekilde ifade ediyor:

''Metin Oktay'ın hayatının en ilginç yanı 8 kız kardeşin ardından gelen erkek çocuk olması. Bir şehzade bir prens muamelesi görmüştür

Oynayacak alanı olmadığı için fuar alanında idman yaptığı hatta bekçiler tarafından kovalandığına yönelik anıları Top ve Ben adlı kitabında yer alır''

Çakır, Metin Oktay'ın Sait Altınordu hayranlığından da bahsederken de şu ifadelere yer verdi:

''O yıllarda hayatının en belirleyici özelliği Sait Altınordu hayranlığıdır. Sait Altınordu Türk futbolunun efsane isimlerindendir. O yüzdendir ki Metin Oktay'ın ilk giydiği forma 8 numaradır. Bir köşe başı niteliğinde 1955 yılında Galatasaray'a geliyor. Öyledir ki Oktay ile Galatasaray önce ve sonra şeklinde ayrılmalı''