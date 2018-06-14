Efsanevi basketbolcu Anne Donovan hayatını kaybetti

“Anne’i kaybetmenin ne kadar yıkıcı olduğunu tarif etmek zor olsa da, ailemiz böyle harika bir insanla kutsanmış olduğu için minnettarız. Anne, hem bir koç, hem bir evlat, kız kardeş,teyze ve arkadaş olarak birçok hayata dokundu. Onunla, kadın bir sporcu olarak basketbol dünyasında başardıkları için gurur duyuyoruz, ancak Anne’in karakteri, alçakgönüllüğü, nezaketi ve yardımseverliği dolayısıyla daha çok gururluyuz.”