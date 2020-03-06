Fatih Terim'le ilgili yıllar sonra ortaya atılan iddia

Roggi'nin 'sır bilgi' denilen açıklaması şöyle:

"Milan'dan ayrıldıktan sonra Inter ve Roma benimle temas kurdu. Terim'i istiyorlardı. Ancak o Galatasaray'a dönmek için çıldırıyordu. İstanbul'a döndü. Dönmemiş olsaydı, döneminin en büyük teknik direktörü olabilirdi."