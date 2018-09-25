Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi (Yazarlar değerlendirdi)

Babel golü attığında bile maçı Beşiktaş'ın kazanamayacağı belliydi. Artık ligdeki durumumu dersiniz, son Zagreb rezilliği mi, yoksa 50 binlik Kadıköy birliği mi; Fenerbahçe istiyor ve sınırlı kadro kalitesine rağmen Beşiktaş'ı ısırıyordu. Güneş, 20 kez gelip, bir kere bile kazanamadığı bu atmosfere, Ljajic yerine Atiba tercihini yaparak zaten "yine kaybetmeyeyim" diye gelmişti.