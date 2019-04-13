Fenerbahçe 'Sinyor'unu uğurladı (Can Bartu'ya veda)

Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ tarifsiz bir duygu yaşadıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ailemiz, Fenerbahçe ve Türk sporu için büyük kayıp. Acımıza ortak olan herkese teşekkür ederiz. Ondan bu büyük camiayı dinlemek benim için paha biçilmez bir duygu oldu. Onu anlatmaya burada zaman yetmez. Bıraktığı hatıralar benim için ebedi kalacak. İyi ki Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsanesi benim babam olmuş. Bize başsağlığı dileyen herkese yanımızda oldukları için annem ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Yarınki Galatasaray derbisinde Mehmetçik Basri, Lefter, Can gibi layık olun bu taraftara."