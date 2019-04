Fenerbahçe 'Sinyor'unu uğurladı (Can Bartu'ya veda)

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel, Can Bartu'yu kaybettikleri için çok üzgün olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir abimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Can abimizin Türk futbolunda çok özel bir yeri var. Her zaman kalbimizde yaşayacak. Bize emanet ettiği bu formayı her zaman yanımızda taşıyacağız. Çubuklu için yaşayanlar hiçbir zaman ölmez."