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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ntvspor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek. Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

  • 1

    FENERBAHÇE'NİN TAKİBİ TRNAVA

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    Fenerbahçe, Dinamo Zagreb mağlubiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçına bugün çıkacak. Sarı lacivertlilerin rakibi, Spartak Trnava.

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  • 2

    MAÇI HANGİ KANAL YAYINLAYACAK?

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    Ülker Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak Fenerbahçe Spartak Trnava maçını Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek ve beIN Sports H1'den naklen yayınlanacak.

    MAÇ BEINSPORTS'TA ŞİFRELİ

    Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, temsilcilerimizin maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta heyecanını, ek bir ücret ödemeden şifresiz izleyebilecek.

    Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunmayan Digiturk üyeleri ise bu paketlere üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek

  • 3

    FENER MORAL ARIYOR

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    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında kazanarak moral bulmanın hesaplarını yapıyor.
  • 4

    ANDERLECHT DE ZAGREB'İ AĞIRLAYACAK

    ANDERLECHT DE ZAGREB'İ AĞIRLAYACAK
    Sarı-lacivertliler, grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 mağlup olmuş, Spartak Trnava ise Belçika temsilcisi Anderlecht'i evinde 1-0 mağlup etmişti.

  • 5

    FENERBAHÇE'NİN KADROSU

    fenerbahçe, kadro, ilk 11
    Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Martin Skrtel'in iyileşip takıma katılması sonrası Fenerbahçe'de Spartak Trnava karşılaşması öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
  • 6

    AVRUPA'DA 224. MAÇI

    AVRUPA'DA 224. MAÇI
    UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 224. maçına çıkacak.

    UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

    Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda şimdiye dek 55 maça çıktı.

    Avrupa arenasında 224. maçını Spartak Trnava'ya karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 223 karşılaşmada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alırken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 276 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.
  • 7

    UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 56. MAÇ

    UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 56. MAÇ
    Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada 56. maçına çıkacak.
    UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.
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