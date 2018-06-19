Fenerbahçe'nin transfer listesinde 3 Barcelonalı (FFP için kiralık formülü)
AFP, ntv.com.tr
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer döneminde harekete geçiyor. Katalan basını, sarı lacivertlilerin Barcelona'nın kadroda düşünmediği Aleix Vidal, Yerry Mina ve Denis Suarez'i transfer etmek istediğini yazdı. Sportif Direktör Damien Comolli'nin transfer görüşmesi yapmak için Barcelona'ya gitmesi bekleniyor.
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GÖZLER TRANSFERLERDE
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığının duyurulmasının ardından gözler yeni teknik direktöre ve yapılacak transferlere çevrildi.
47 yaşındaki Cocu'nun takım başına geçeceği iddia edilirken, Sportif Direktör Comolli'nin de transfer için kolları sıvadığı öğrenildi.
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"COMOLLİ BARCELONA'YA GİDİYOR"Katalan basını, Comolli'nin yeni teknik direktör olması beklenen Cocu'nun da iyi ilişkiler içinde olduğu Barcelona'da kadroda düşünülmeyen 3 isim için transfer görüşmesi yapacağını yazdı.
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DENIS SUAREZ (24)
El Mundo Deportivo gazetesi, Başkan Ali Koç'un Barcelona Başkanı Bartomeu ile olan iyi ilişkilerini kullanıp, Sportif Direktör Comolli'yi Aleix Vidal, Yerry Mina ve Denis Suarez transferi için Barcelona'ya göndereceğini yazdı.
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YERRY MINA (23)UEFA denetimi nedeniyle transferde dikkatli davranmak zorunda olan sarı lacivertlilerin, bu oyuncuları kiralık olarak transfer etmek istediğine de dikkat çekildi.
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ALEIX VIDAL (28)Katalan gazetesi, Fenerbahçe'nin özellikle Barça'nın gelecek sezon takımda düşünmediği stoper ve forvet oyuncularını transfer etmek istediğine dikkat çekti.
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PACO ALCACER (24)Barcelona'da daha önce takımda düşünülmeyen Paco Alcacer'in ise, Griezman transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle takımda kalması bekleniyor.
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JONATHAN BAMBA (22)Transfer görüşmelerini İspanya ile sınırlı tutmayı düşünmeyen Fenerbahçe'nin, Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren Fransız yıldız Jonathan Bamba transferi için Inter ve Newcastle United ile kıyasıya bir rekabete girdiği de gelen haberler arasında...