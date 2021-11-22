Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'yi, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 22.11.2021 - 00:16

Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama - 1

Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında , derbi maçta konuk olduğu 'ı 2-1 yendi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen sarı-lacivertli taraftarlar, takımı taşıyan otobüsü beklemeye başladı. 

Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama - 2

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesis önünde ve çevresinde bir araya gelen sarı-lacivertliler galibiyeti kutladı.

Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama - 3

Takım otobüsünün önünü keserek sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, sarı-lacivertli kafilenin tesislere girmesinin ardından da uzun süre tezahüratlarını sürdürdü.

Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama - 4
Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama - 5
Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama - 6
Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama - 7
Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama - 8
Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama - 9

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER