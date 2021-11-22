Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 22.11.2021 - 00:16
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe, derbi maçta konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yendi.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen sarı-lacivertli taraftarlar, takımı taşıyan otobüsü beklemeye başladı.
Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesis önünde ve çevresinde bir araya gelen sarı-lacivertliler galibiyeti kutladı.
Takım otobüsünün önünü keserek sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, sarı-lacivertli kafilenin tesislere girmesinin ardından da uzun süre tezahüratlarını sürdürdü.