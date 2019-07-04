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Finalin adı: Hollanda - ABD

Anadolu Ajansı

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda, uzatmalara giden maçta İsveç'i 1-0 yenen Hollanda, finalde ABD'nin rakibi oldu.

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    FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda, İsveç'i 1-0 yenen Hollanda finale yükseldi.
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    Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi.
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    Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmayı, 99. dakikada Jackie Groenen'in golüyle 1-0 kazanan Hollanda adını finale yazdırdı.
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    Kupanın finalinde ABD ile Hollanda, 7 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek.
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