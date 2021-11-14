Formula 1: Brezilya'da kazanan Hamilton

F1 Brezilya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. Hamilton, şampiyona lideri Verstappen ile arasındaki farkı 14 puana indirdi

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 14.11.2021 - 22:02

Formula 1: Brezilya'da kazanan Hamilton - 1

Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Brezilya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1: Brezilya'da kazanan Hamilton - 2

Sezonun 19. mücadelesi, Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı.

Formula 1: Brezilya'da kazanan Hamilton - 3

Yarışa 10. cepten başlayan Hamilton, şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bul-Honda sürücüsü Max Verstappen'i 59. turda geçerek ilk sıranın sahibi oldu. Kalan bölümde liderliği bırakmayan Hamilton, sezonun 6'ncı, kariyerinin 101. birinciliğine ulaştı.

Formula 1: Brezilya'da kazanan Hamilton - 4

Verstappen, liderin 10.4 saniye arkasında 2'nci, Valtteri Bottas ise takım arkadaşı Hamilton'ın 13.5 saniye gerisinde 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 318,5'e çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile arasındaki farkı 14'e indirdi.

Sezonun 20. yarışı Katar Grand Prix'si 21 Kasım'da yapılacak.

Formula 1: Brezilya'da kazanan Hamilton - 5

Brezilya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 332,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 318,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203

4. Sergio Perez (Meksika): 178

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 151

Formula 1: Brezilya'da kazanan Hamilton - 6

TAKIMLAR

1. Mercedes 521,5

2. Red Bull: 510,5

3. Ferrari: 287,5

4. McLaren: 256

5. Alpine: 112

Formula 1: Brezilya'da kazanan Hamilton - 7

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