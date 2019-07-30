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Formula 1'de rekor: 4 lastik 1.88 saniye

ntv.com.tr

Formula 1 Almanya Grand Prix'inde, Red Bull-Honda ekibi, yarışı ilk sırada tamamlayan Max Verstappen'in 4 lastiğini rekor sürede değiştirdi.

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    Formula 1'de sezonun on birinci mücadelesi olan Almanya Grand Prix'inde zafer, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen'in oldu. HABERE GİT
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    Red Bull-Honda ekibi, Hockenheim pistinde bir de rekor kırdı. 

    Yarışta 5 pit stop yapan Verstappen'in 20 kişilik ekibi, lastik değişiminde, 4 lastiği 1.88 saniyede değiştirerek rekor kırdı...

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