Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 28 yaşında hayatını kaybeden futbolcunun ardından spor dünyası yasa boğuldu. İşte Çalık'ın ardından veda mesajları...

Haberler 11.01.2022 - 13:51 | Son Güncelleme : 11.01.2022 - 13:55

Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 1

DURSUN ÖZBEK

Ahmet çok beğendiğim, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edebilecek bir oyuncuydu. Galatasaray'a yakışan bir sporcuydu. Türk sporuna, camiasına, Galatasaray camiasına ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı diliyorum


Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 2

OKAY YOKUŞLU

Ahmet Yılmaz Çalık
Ah be canım kardeşim, yüreğimiz parçalandı. Kalbi çok güzel bir adamdı.
Beraber yaşadığımız, mücadele ettiğimiz, ter döktümüz anılar hep aklımda olacak.
Kalbimizdesin…


Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 3

MESUT BAKKAL

Ahmet Çalık'ın kaliteli, düzgün, herkesin takdirini alan bir karakteri vardı. Herkesin başı sağ olsun. Allah ailesine sabır versin


Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 4

HAKAN ÇALHANOĞLU

Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 5

RIDVAN DİLMEN

Genç yaşta hayatını kaybeden kardeşim Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun.


Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 6

ACUN ILICALI

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Konyaspor’un başarılı futbolcusu Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dilerim..


Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 7

YUSUF YAZICI

Çok acı, çok zor. Milli formayı beraber terlettiğim örnek insan Ahmet Çalık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Türk futbolu ve Konyaspor camiasının başı sağolsun. Ahmet’imizin ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.


Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 8

ALTAY BAYINDIR

Hepimizin başı sağ olsun…

Sevgili arkadaşım Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun


Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 9

NİHAT KAHVECİ

Çok üzücü çok acı. Ahmet Çalık mekanın cennet olsun. Allah (CC) sevenlerine yakınlarına sabır versin..


Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 10

HİKMET KARAMAN

Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Konyaspor camiasının ve Türk futbolunun başı sağ olsun.


Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 11

NURİ ŞAHİN

Ahmet Çalık’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Sahadaki ve saha dışındaki duruşuyla çok kıymetli bir sporcuyu kaybettik. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere, Konyaspor ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim.

Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 12

KAZA YERİNDEN KARELER

Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 13
Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 14
Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 15
Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 16
Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı - 17

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