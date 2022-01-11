Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı

Haberler 11.01.2022 - 13:51 | Son Güncelleme : 11.01.2022 - 13:55
DURSUN ÖZBEK
Ahmet çok beğendiğim, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edebilecek bir oyuncuydu. Galatasaray'a yakışan bir sporcuydu. Türk sporuna, Konyaspor camiasına, Galatasaray camiasına ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı diliyorum
OKAY YOKUŞLU
Ahmet Yılmaz Çalık
Ah be canım kardeşim, yüreğimiz parçalandı. Kalbi çok güzel bir adamdı.
Beraber yaşadığımız, mücadele ettiğimiz, ter döktümüz anılar hep aklımda olacak.
Kalbimizdesin…
MESUT BAKKAL
Ahmet Çalık'ın kaliteli, düzgün, herkesin takdirini alan bir karakteri vardı. Herkesin başı sağ olsun. Allah ailesine sabır versin
HAKAN ÇALHANOĞLU
RIDVAN DİLMEN
Genç yaşta hayatını kaybeden kardeşim Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun.
ACUN ILICALI
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Konyaspor’un başarılı futbolcusu Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dilerim..
YUSUF YAZICI
Çok acı, çok zor. Milli formayı beraber terlettiğim örnek insan Ahmet Çalık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Türk futbolu ve Konyaspor camiasının başı sağolsun. Ahmet’imizin ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
ALTAY BAYINDIR
Hepimizin başı sağ olsun…
Sevgili arkadaşım Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun
NİHAT KAHVECİ
Çok üzücü çok acı. Ahmet Çalık mekanın cennet olsun. Allah (CC) sevenlerine yakınlarına sabır versin..
HİKMET KARAMAN
Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Konyaspor camiasının ve Türk futbolunun başı sağ olsun.
NURİ ŞAHİN
Ahmet Çalık’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Sahadaki ve saha dışındaki duruşuyla çok kıymetli bir sporcuyu kaybettik. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere, Konyaspor ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim.