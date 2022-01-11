Futbolcu Ahmet Çalık'ın ardından veda mesajları: Yüreğimiz parçalandı

NURİ ŞAHİN



Ahmet Çalık’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Sahadaki ve saha dışındaki duruşuyla çok kıymetli bir sporcuyu kaybettik. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere, Konyaspor ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim.