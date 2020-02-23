Galatasaray 21 sezon sonra Kadıköy'de kazandı

Okul Açık Tribünü'nün alt kısmında ise ağlayan Galatasaraylı taraftarların resmedildiği "Your Fear (Senin korkun)", "Your Past (Senin geçmişin)" pankartları açıldı.

Tribünün ortasında yapılan koreografide ise iki boksöre yer verildi. Fenerbahçe şortlu efsane boksör Muhammed Ali'nin, film karakteri boksör Rocky Balboa'yı dövdüğü enstantane canlandırıldı.