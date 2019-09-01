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Galatasaray'da Falcao coşkusu

Anadolu Ajansı, NTV Haber

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, İstanbul'a geldi. Kolombiyalı yıldızı, binlerce taraftar karşıladı.

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    Galatasaray'ın maçı yoktu ancak sokaklar sarı-kırmızıya büründü.
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    Binlerce taraftar yaklaşık 1.5 ay süren görüşmelerin ardından sözleşme imzalanan Radamel Falcao'yu karşılamak için Atatürk Havalimanı'na akın etti.
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    Monaco'dan özel uçakla gelen Falcao, İstanbul'da coşkuyla karşılandı.
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    Kolombiyalı yıldızın taraftarla buluştuğu anda coşku doruk noktasına ulaştı.
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    Falcao'ya ailesi, Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve menajeri eşlik etti.
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