Galatasaray'da Falcao coşkusu
Anadolu Ajansı, NTV Haber
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, İstanbul'a geldi. Kolombiyalı yıldızı, binlerce taraftar karşıladı.
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1Galatasaray'ın maçı yoktu ancak sokaklar sarı-kırmızıya büründü.
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2Binlerce taraftar yaklaşık 1.5 ay süren görüşmelerin ardından sözleşme imzalanan Radamel Falcao'yu karşılamak için Atatürk Havalimanı'na akın etti.
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3Monaco'dan özel uçakla gelen Falcao, İstanbul'da coşkuyla karşılandı.
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4Kolombiyalı yıldızın taraftarla buluştuğu anda coşku doruk noktasına ulaştı.
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5Falcao'ya ailesi, Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve menajeri eşlik etti.
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