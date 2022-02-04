Galatasaray'da yeni transferler sahaya indi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Sarı kırmızılıların Antalya'daki çalışmalarına yeni transferleri Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya da katıldı.

Haberler - DHA 04.02.2022 - 14:36 | Son Güncelleme : 04.02.2022 - 14:42

Galatasaray'da yeni transferler sahaya indi - 1

Ligde istediği sonuçları alamayan ve küme düşme potasıyla arasında 3 puan bulunan , deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına Antalya'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da yeni transferler sahaya indi - 2

İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen sabah antrenmanı, koşuyla başladı. Sarı kırmızılıların teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma ve dar alanda top kapma çalışmalarıyla devam ederken, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray'da yeni transferler sahaya indi - 3

Covid-19 testi daha önce pozitif çıkan ve karantina süreci sona eren Sacha Boey de takımla birlikte çalışmada yer aldı.

Galatasaray'da yeni transferler sahaya indi - 4

Antrenman esnasında ara transfer döneminde takıma dahil olan, kaleci Pena, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya basın mensuplarının bulunduğu noktaya gelerek poz verdi. Pozun ardından 4 oyuncu kaldığı yerden antrenmanlarına devam etti.

Galatasaray'da yeni transferler sahaya indi - 5

Covid-19 testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui, Mısır Milli takımıyla Afrika Kupası'nda finale kalan Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne ise antrenmanda yer almadı.

Galatasaray'da yeni transferler sahaya indi - 6
Galatasaray'da yeni transferler sahaya indi - 7

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