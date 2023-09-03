Gol krallığından baristalığa
Türk futbolunun efsanelerinden 59 yaşındaki "Kibar Feyzo" lakaplı Feyyaz Uçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda baristalık eğitimi aldı. Uçar, barista kursundan mezun olmasının ardından kahve dükkanı açacağını açıkladı.
Son dönemde pazar payı artan kahve sektörü için barista yetiştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’ndan eğitim alanlar arasına Türk futbolunun efsanelerinden Feyyaz Uçar da katıldı.
Meslek Fabrikası’ndan aldığı eğitimden son derece memnun olduğunu ifade eden Uçar, “Ben bu kadar ayrıntılara dikkat edilen bir çalışma görmedim. Her gün her dakika hocalarımız bizlere yeni bir şeyler öğretmeye çalıştılar” dedi.