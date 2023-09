Gol krallığından baristalığa

“ARTIK İZMİRLİYİM”

10 yıldır Urla’da yaşadığını artık İzmirli olduğunu dile getiren efsane futbolcu Feyyaz Uçar, “Yakın bir zamanda Urla’da eşim bir işletme açacak. Ona yardımcı olmak adına eşimin önerisiyle bu işe merak sardım. ‘Mutlaka kahve servisimiz olacak, sen de bana yardım edersin’ dedi. Burayı tercih etmemin sebebi, kapsamlı ve güzel bir çalışma örneği veriliyor. Hocalarımız her konuda bize çok yardımcı oldu. Ben bu kadar ayrıntılara dikkat edilen bir çalışma görmedim. Her gün her dakika hocalarımız bize yeni bir şeyler öğretmeye çalıştılar” dedi.