Günün spor manşetleri (10 Ekim 2018)
ntv.com.tr
Gazetelerin spor sayfalarına, transfer haberlerine 1 dakikada göz atın.
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1Günün spor sayfalarında, geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun'un Ocak ayında geri döneceği haberleri yer aldı.
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2İngiliz basınına dayandırılan haberlerde, Everton'da bu sezon sadece 1 gol atabilen Cenk Tosun'un İngiltere serüveninin kısa sürebileceği ve devre arasında Beşiktaş'a dönebileceği iddia edildi.
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3Gazetelerde Beşiktaş'ın forvette yaşadığı sıkıntı nedeniyle Cenk Tosun'u yeniden takıma kazandırmayı planladığını vurgulandı.
Everton formasıyla 24 maça çıkan milli futbolcu, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
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