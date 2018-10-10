NTV

Günün spor manşetleri (10 Ekim 2018)

ntv.com.tr

Gazetelerin spor sayfalarına, transfer haberlerine 1 dakikada göz atın.

  • 1

    Günün spor sayfalarında, geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun'un Ocak ayında geri döneceği haberleri yer aldı.
  • 2

    İngiliz basınına dayandırılan haberlerde, Everton'da bu sezon sadece 1 gol atabilen Cenk Tosun'un İngiltere serüveninin kısa sürebileceği ve devre arasında Beşiktaş'a dönebileceği iddia edildi.
  • 3

    Gazetelerde Beşiktaş'ın forvette yaşadığı sıkıntı nedeniyle Cenk Tosun'u yeniden takıma kazandırmayı planladığını vurgulandı.

    Everton formasıyla 24 maça çıkan milli futbolcu, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin