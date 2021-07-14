Günün transfer haberleri (14 Temmuz 2021)

ntv.com.tr 14.07.2021 - 08:57
Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasraray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Marcelo Saracchi'yle yolları ayıran Galatasaray, sol bek bölgesini ilk 11'de oynayacak bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Patrick van Aanholt'la yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. (Fotomaç)
Cimbom 8 numara arayışında yeni bir ismi listesine aldı. Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Bayern Münih'te forma giyen genç yıldız Michael Cuisance'i listesine aldığı iddia edildi. Alman devi, Cuisance'nin takımdan gönderilmesine sıcak bakıyor...
Bir yandan Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacağı PSV maçına hazırlanan Galatasaray, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Younes Belhanda'nın yerine kadrosuna kaliteli bir 10 numara takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Nicolae Stanciu'yu listenin ilk sırasına yazarken, Rumen oyuncu için teklifini yükseltti. Stanciu'nun kulübü Slavia Prag da fiyat kırdı ve arada ufak pürüzler kaldı. (Fotomaç)
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekip transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Yurt içinden ve yurt dışından transfer listesine eklediği isimleri bitirmek için yoğun çaba sarf eden Cimbom için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi: Galatasaray bonservisi elinde olan Wilder Cartagena ile anlaşmaya vardı. (Fotomaç)
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, transferde durmak bilmiyor... Dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli ve Younes Belhanda'yı kadrosuna katan Akdeniz ekibi, Brezilyalı yıldız David Luiz için devreye girdi. (Fotomaç)