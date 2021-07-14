Günün transfer haberleri (14 Temmuz 2021)

Bir yandan Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacağı PSV maçına hazırlanan Galatasaray, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Younes Belhanda'nın yerine kadrosuna kaliteli bir 10 numara takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Nicolae Stanciu'yu listenin ilk sırasına yazarken, Rumen oyuncu için teklifini yükseltti. Stanciu'nun kulübü Slavia Prag da fiyat kırdı ve arada ufak pürüzler kaldı. (Fotomaç)