Günün transfer haberleri (26 Ağustos 2021)

Ntvspor 26.08.2021 - 09:24
Şili basını, Fenerbahçe'nin Arturo Vidal'le de ilgilendiğini yazdı. Alexis Sanchez'le birlikte İnter'de oynayan yıldızın 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşme üzerinde çalıştığı bildirildi. Orta sahada görev yapan 34 yaşındaki oyuncunun kariyerinde de Bayern, Juventus, Barcelona gibi devler bulunuyor. Vidal'in alternatifi Hidemasa Morita. Birisinin kadroya katılması planlanıyor. | FOTOMAÇ
Fenerbahçe'de forvet transferi için girişimler devam ediyor. Alexander Sörloth'u Real Sociedad'a kaptıran sarı-lacivertliler, İnter'de forma giyen Alexis Sanchez ile Arsenal'li Alexandre Lacazette'e yöneldi. Forvete 2 oyuncu alan İnter'in Sanchez'in yüksek maliyetinden kurtulmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin Şilili yıldızın maaşının 3'te 2'sini karşılamayı teklif ettiği bildirildi. Pazarlıkların olumlu devam ettiği ifade edildi. | FOTOMAÇ
Fenerbahçe Yönetimi, Arsenal'in 1 yıl kontratı kalması nedeniyle satıp para kazanmak istediği Lacazette için de nabız yokladığı bildirildi. 30 yaşındaki forvet, Premier Lig'de geçen sezon 13 gol kaydetti. Lyon ve Arsenal formaları giyen Lacazette, Fransız ekibinde 275 maçta 129 gol+43 asist, Arsenal'de ise 65 gol+28 asist gerçekleştirdi. Fransa Milli Takımı'nda 13 kez oynayan yıldız, burada da 3 gol 15 kaydetti. | FOTOMAÇ
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas için Rubin Kazan'dan 6 milyon Euro'luk teklif geldi. Pelkas'a gelen transfer teklifini Vitor Pereira ile paylaşan Fenerbahçe Yönetimi, Yunan yıldızın satılmaması yönünde karar aldı. Pelkas için gelen 6 milyon euroluk teklifi yeterli bulmayan Fenerbahçe, Yunan futbolcu için minimum 10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. | FOTOMAÇ
Beşiktaş stoper transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılan'ın gündemine birçok isim gelmiş ancak hiçbiriyle anlaşma sağlanamamıştı. Kara Kartal, Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda stoper bölgesini yerli bir isimle takviye etmeyi planlıyor. Gündeme son gelen isim ise Ozan Kabak... Milli yıldız için girişimde bulunan Beşiktaş, Schalke ile temas kurdu. Yıldız oyuncunun da yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Alman medyasına göre Ozan Kabak, Avrupa'nın radarında. 21 yaşındaki savunmacıyı; Torino, Rennes, Nice, Newcastle ve Leverkusen takımlarının da yakından takip ettiği iddia edildi. | TAKVİM
Sead Kolasinac ile Arsenal, sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaştı. Artık evrak işlerinin tamamlanması bekleniyor. Kolasinac'ın bu hafta İstanbul'a gelip önce sağlık kontrolünden geçeceği ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. | FANATİK