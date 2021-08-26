Günün transfer haberleri (26 Ağustos 2021)

Beşiktaş stoper transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılan'ın gündemine birçok isim gelmiş ancak hiçbiriyle anlaşma sağlanamamıştı. Kara Kartal, Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda stoper bölgesini yerli bir isimle takviye etmeyi planlıyor. Gündeme son gelen isim ise Ozan Kabak... Milli yıldız için girişimde bulunan Beşiktaş, Schalke ile temas kurdu. Yıldız oyuncunun da yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Alman medyasına göre Ozan Kabak, Avrupa'nın radarında. 21 yaşındaki savunmacıyı; Torino, Rennes, Nice, Newcastle ve Leverkusen takımlarının da yakından takip ettiği iddia edildi. | TAKVİM