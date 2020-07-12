Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Hatayspor'un TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi kentte coşkuyla kutlanıyor. Hatayspor, TFF 1. Lig 33. hafta maçında deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Bordo-beyazlı taraftarlar maçın bitiminin ardından kentte cadde ve sokakları doldurdu. Caddelerde konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi. Kentte kutlamalar hemen hemen her noktada sürüyor.