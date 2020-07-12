Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Hatayspor'un TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi kentte coşkuyla kutlanıyor.

Anadolu Ajansı 12.07.2020 - 20:45

Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor - 1
Hatayspor, TFF 1. Lig 33. hafta maçında deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yenerek  sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor - 2
Bordo-beyazlı taraftarlar maçın bitiminin ardından kentte cadde ve sokakları doldurdu.
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor - 3

Caddelerde konvoy oluşturan taraftarlar,  şampiyonluk coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi.

Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor - 4

Kentte kutlamalar hemen hemen her noktada sürüyor.

Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor - 5
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor - 6
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor - 7
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor - 8

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