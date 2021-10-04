Her gün yapabileceğiniz 9 esneme hareketi

ntv.com.tr 04.10.2021 - 16:01
Spor yapmanın her alanında uygulamamız gereken esneme hareketlerin vücudumuza sağladığı faydalar saymakla bitmez.
İster koşuyor olun, ister ağırlık kaldırıyor olun, hangi kas grubunu ne şekilde çalıştırdığınız farketmezsiniz esneme hareketlerinin vücudumuz için önemi oldukça fazla.
Kaslarınızı çalıştırdıktan sonra o bölge için yapacağınız bir esneme hareketi ertesi gün ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olacaktır.
Esneme hareketlerini yaparken nefes alışverişinizi bozmayın. Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.
Sadece 10 dakikanızı alacak bu esneme program hem spor yapan hem de spor yapmayan kişiler için uygun.
Yararlarını hemen göremeseniz bile kaslarınızın işlevsel olarak çalışacak şekilde yeniden programlayan, ağrılarınızı azaltmaya ve hantal bir vücuttan uzaklaşmanız için size destek olacaktır.
Masabaşında otururken bile hissedebileceğiniz, vücudunuzun herhangi bir yerinde oluşan ağrı, gergin kasların sebebi olabilir.
Bu gerginlikten kurtulmanız için de esneme hareketleri yapmanızda fayda var.
Esneme hareketleri ayrıca kronik strese de iyi gelir.
Spor yapmayan bireylerin bile uyguladığında daha dinç hissetmelerini sağlayacak ufak bir adım olan esmene hareketlerini her gün uygulayabilirsiniz.