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Hooijdonk: Cocu, İstanbul'un göbeğinde trafik polisi olmayı seçti

ntv.com.tr

Fenerbahçe'de tartışılan isim Philip Cocu, Hollanda'da da gündem. İşte, 3-0'lık Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası Hollanda basınında yer alan ifadeler.

  • 1

    Football Orange: Fenerbahçe sondan ikinci sırada bulunan rakibine kaybetti. Utanç verici bir skor ve Cocu uçurumun kenarında.
  • 2

    Nusport: Cocu bir kez daha kötü bir galibiyet aldı ve ciddi anlamda baskı altında.
  • 3

    FC Update: Utanç verici yenilgi sonrası tehlike altında olan Cocu'nun takımı, 7 hafta sonra 14. sırada. Avrupa'da da kötü durumdalar.
  • 4

    Sportnieuws: Cocu, 3-0'lık yenilgi sonrası Hollanda'ya dönüş biletini hemen hemen garantiledi.
  • 5

    Nos tv: Philip Cocu kötü yenilgi sonrası ayrılık noktasında. 

    De Telegraaf: Cocu çok kötü bir başlangç yaptı ve şansı azaldı.

  • 6

    VoetbalPremieur: Cocu içi büyük problem, Fenerbahçe düşme hattında...
  • 7

    Ve Fenerabhçe'nin efsane isimlerinden Pierre van Hooijdonk: "Cocu, PSV'de de vasat bir başlangı. yapmıştı. Ancak orası Herdgang (PSV'nin tesisleri) değil. Cocu bir anda İstanbul'un göbeğinde trafik polisi olmayı seçti. İki takım arasındakli zıtlık çok büyük."
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