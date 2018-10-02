Hooijdonk: Cocu, İstanbul'un göbeğinde trafik polisi olmayı seçti
ntv.com.tr
Fenerbahçe'de tartışılan isim Philip Cocu, Hollanda'da da gündem. İşte, 3-0'lık Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası Hollanda basınında yer alan ifadeler.
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1Football Orange: Fenerbahçe sondan ikinci sırada bulunan rakibine kaybetti. Utanç verici bir skor ve Cocu uçurumun kenarında.
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2Nusport: Cocu bir kez daha kötü bir galibiyet aldı ve ciddi anlamda baskı altında.
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3FC Update: Utanç verici yenilgi sonrası tehlike altında olan Cocu'nun takımı, 7 hafta sonra 14. sırada. Avrupa'da da kötü durumdalar.
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4Sportnieuws: Cocu, 3-0'lık yenilgi sonrası Hollanda'ya dönüş biletini hemen hemen garantiledi.
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Nos tv: Philip Cocu kötü yenilgi sonrası ayrılık noktasında.
De Telegraaf: Cocu çok kötü bir başlangç yaptı ve şansı azaldı.
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6VoetbalPremieur: Cocu içi büyük problem, Fenerbahçe düşme hattında...
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7Ve Fenerabhçe'nin efsane isimlerinden Pierre van Hooijdonk: "Cocu, PSV'de de vasat bir başlangı. yapmıştı. Ancak orası Herdgang (PSV'nin tesisleri) değil. Cocu bir anda İstanbul'un göbeğinde trafik polisi olmayı seçti. İki takım arasındakli zıtlık çok büyük."